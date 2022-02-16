İngiltere'den Rusya'ya: Kanıt görmedik

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki mevzilerinden askerlerini çektiğine dair kanıt görmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırına 130 binden fazla asker konuşlandırdı, ABD ve İngiltere Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair defalarca uyardı.

Rusya istediği yere asker gönderme hakkına sahip olduğunu söyleyerek, Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarını reddetti.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin bazı birliklerden geri geçildiğine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bu konuya ilişkin konuşan İngiltere Savunma Wallace, "Şu anda herhangi bir kanıt görmedik." dedi.