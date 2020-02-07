ÇİLEKLİ RULO PASTA TARİFİ

Çilekli rulo pasta malzemeleri;

5 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

2 su bardağı un

1 fincan sıvıya

1 paket vanilya

Pastanın içi için;

100 g beyaz çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kremşanti

Çilek

Çilekli rulo pasta nasıl yapılır?

Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırın. Beyazını bir kapta köpürtene dek mikserle çırpın. Başka bir kapta yumurta sarısı ve şekeri çırpın. Ardından süt, un, yağ ve vanilyayı ekleyin çırpmaya devam edin. En son yumurta beyazını spatula ile karıştırarak pasta keki harcına ekleyin. Uzun bir borcama kek harcını boşaltın. 180 derecelik fırında içi pişene dek tutun. Kekinizde kabartma tozu kullanmadığınız için kabarmayacak. Çünkü pastaya şekil verebilmek için kabarmaması daha iyi. Pasta kekiniz pişerken beyaz çikolatanızı eritin ve tereyağını da ekleyin. Süt ile kremşanti tozunu karıştırarak mikserden geçirin. Beyaz çikolata ile krem şantinizi karıştırın. Pişen pasta kekiniz soğuyunca yatay olarak ikiye bölün. Streç üzerine kekinizin iki katını yan yana koyun. Ortalarına biraz hazırladığınız karışımdan sürün ve yapışmış halde olmasını sağlayın. İç harcınızı keklerin üzerine sürün ve dilimlediğiniz çilekleri de dizin. Ardından stres yardımı ile kekinizi sarın. Rulo pastanız artık dolaba girmeye hazır. Yaklaşık 2 saat dolapta bekletin. Çıkarınca üzerine kalan karışımı sürün ve yine çilekle süsleyin tekrar dolaba atıp 1 saat daha bekletin. Pastanız artık servise hazır. Afiyet olsun…