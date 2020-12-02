HABERTURK.COM

RTÜK'ün Habertürk TV'ye verdiği demokratik, çoğulcu yayıncılığa ve hukuka aykırı karara üst kurulun CHP'li üyeleri de tepki gösterdi. Kurul üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Paletin Katarlılara satışına ilişkin sözleri nedeniyle 'devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı yayından Habertürk’e oyçokluğuyla % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi" sözleriyle kararı duyururken kurulun bir diğer CHP'li üyesi Okan Konuralp ile birlikte karşı oy kullandıklarını kaydetti.

"HUKUKİ VE VİCDANİ DAYANAKTAN YOKSUN"



Konuralp de mesajında "CHP Milletvekili Başarır’ın, sözlerinden neyi kastettiğini yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde, zamanında izah etmiş olduğu… Yayın moderatörünün, RTÜK içtihatlarına uygun olarak, konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık getirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım gösterdiği ve yaptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması, bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı karara katılmadım. Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır" ifadelerini kullandı.