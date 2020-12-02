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Habertürk TV'den RTÜK açıklaması: Hukuka aykırı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Ordu satılmış" sözleri siyasetin yeni gündem maddelerinden biri olurken Başarır'ın bu sözleri söylediği Gerçek Fikri Ne programı nedeniyle RTÜK tarafından Habertürk TV'ye 5 kez program durdurma ve para cezası verildi. Söz konusu ifadelerin yine aynı yayın içinde programın moderatörü Eren Eğilmez tarafından düzelttirilmesine rağmen alınan bu karar tepkiyle karşılandı. Habertürk TV'den yapılan açıklamada "Bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağız" denildi

02.12.2020 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler... Habertürk TV'den RTÜK açıklaması
HABERTURK.COM

Habertürk TV'nin RTÜK'ün kararıyla ilgili açıklaması:

RTÜK'ün bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayınlanan tartışma programında kullandığı ve kanalımızın görüşlerini yansıtmayan ifadeler dolayısıyla Habertürk TV'ye verdiği ceza, programı izleyen her hakkaniyet sahibi izleyicinin kabul edeceği gibi, sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır.

Habertürk TV sürdürdüğü tarafsız, objektif ve çoğulcu yayıncılık anlayışı gereğince katılımcı demokrasinin hakkıyla işleyebilmesi için farklı siyasal görüşteki konukları ile ülke gündemindeki meseleleri tartışan bir yayın organıdır. Yayınlarımızda yayıncılık ile ilgili Anayasal, yasal ve ahlaki ilkelere maksimum özen gösterilmekte ve ayrıca evrensel yayıncılık ilkeleri de her zaman göz önüne alınmaktadır. Nitekim bu özelliğimiz kamuoyu tarafından takdir ve tasvip edilmekte ve bu sebeple de her yıl ülkenin en çok izlenen haber kanalları arasında zirvede yer almaktayız.

Belirtmek isteriz ki RTÜK'ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir.

Bu bilinçle; bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağımızı
kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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