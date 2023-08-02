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        Haberler Gündem RTÜK'ten Disney +'a inceleme

        RTÜK'ten Disney +'a inceleme

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 00:56
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        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
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        Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: UTANÇ VERİCİ BİR KARAR

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir." ifadesini kullandı.

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        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.

        Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

        Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın."

        İYİ PARTİ: ÜYELİKLERİNİZİ İPTAL EDİN

        İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, ABD merkezli dizi/film platformunun "Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki gösterdi.

        Zorlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, diziyle ilgili Ermeni lobisinin baskı ve yönlendirmesiyle yayından kaldırma kararı alındığına işaret etti.

        Kürşad Zorlu, "Mustafa Kemal Atatürk demek Türk milleti demektir. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde söz konusu platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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