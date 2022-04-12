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RS Otomotiv Grubu bünyesinde faaliyet gösteren RS Oto Ekspertiz, Oto.net ile iş birliği yaptı. Yapılan işbirliği kapsamında, oto ekspertiz/oto check-up hizmeti veren RS Oto Ekspertiz'in, araç sahiplerinin satmak istedikleri araçları için fiyat teklifi sunup aynı gün satış işlemini gerçekleştiren Oto.net'in çözüm ortağı olacak.

Öte yandan anlaşma kapsamında Oto.net'ten otomobil satın alan tüketicilerin, RS Servis noktalarında satış sonrası hizmetlere erişebilecekleri kaydedildi.

Oto.net ile sürdürülebilir şekilde yeni projeler üreteceklerini belirten RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Oto.net ile hızla büyüyen ikinci el araç sektöründe hızlı, şeffaf ve güvenilir hizmet verebilme ortak paydasında buluşuyoruz. İşbirliğimiz ile daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşacak ve sektöre katma değer sağlayacağız" dedi.

Oto.net Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yonca Ulusoy ise, "85 bin den fazla araç alım satım işlemini online gerçekleştirip, 100 binden fazla aracın ekspertiz kontrolünü yapmış durumdayız. RS Ekspertiz ile Türkiye genelinde 34 şehirdeki alım merkezleri daha da artırıp, satın alacağımız araçlar için alım merkezlerimizi 104’e çıkararak müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri genişletiyoruz. RS Otomotiv Grubu ile geliştireceğimiz yeni projelerle platformumuz üzerinden otomobil satın alanlara da hizmetler sunacağız" açıklamasında bulundu.