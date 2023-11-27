ROTTEN TOMATOES'DA 100 ALDI

17. yüzyıl Japonya'sında geçen anime dizi sadece izleyicileri değil eleştirmenleri de kendine hayran bıraktı. Maya Erskine, Brenda Song, Kenneth Branagh ve George Takei gibi yıldızların seslendirdiği dizi eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 100 tam puan aldı.