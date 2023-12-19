Rosier'e karşılık flaş isim!

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Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'le ilgilendiği iddia edildi.

Bir dönem Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ın yerine Rosier'i istiyor.

Transferle ilgili devre arasında sıcak gelişmeler yaşanabileceği ve takas formülünün konuşulduğu ifade edildi.