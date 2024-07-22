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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rönesans Holding, Rabobank AŞ hisselerinin tamamının Rabobank International Holding B.V.'den satın alınmasına ilişkin hisse devir anlaşması imzaladı - İş-Yaşam Haberleri

        Rönesans Holding, Rabobank'ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı

        Rönesans Holding, Rabobank A.Ş. hisselerinin tamamının Rabobank International Holding B.V.'den satın alınmasına ilişkin hisse devir anlaşması imzaladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:00
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        Rönesans, Rabobank'ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı
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        Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding’e devredilecek.

        BloombergHT'deki habere göre inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan Rönesans Holding, bu satın alma ile faaliyet alanlarına finans sektörünü de eklemiş olacak.

        Rönesans Holding, Nisan 2024’te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı halka açmıştı.

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