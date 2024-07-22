Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesine ünlü isimlerin yorumları

Jamie Lee Curtis

"Joe Biden'ın istifasını ve Kamala Harris'i kayıtsız şartsız destekleme kararını tüm kalbimle destekliyorum. O, güvenilir ve test edilmiş biri. Kadın haklarının ve beyaz olmayan insanların ateşli bir savunucusu. Mesajı, Amerika için umut ve büyük ulusal bölünme döneminde birlik."