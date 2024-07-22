ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor... Dünya, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinden çekilmesini konuşuyor. ABD'de bundan sonra nelerin yaşanacağı, Biden yerine aday olacak ismin kim olacağı merakla bekleniyor.

ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekilirken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti ve Harris'in adaylığını destekleyeceğini söyledi. Eski ABD Başkanı ve Cuhmuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ise, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından muhtemelen rakibinin Harris olacağını ve onu yenmenin daha kolay olacağını dile getirdi.

TRUMP İKİ KONUYA ODAKLANACAK

Peki, Trump'ın rakibinin Harris olması durumunda seçim kampanyası nasıl değişir?

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Reuters'ın haberine göre Trump, kararsız seçmenlere oynayacak ve muhtemel yeni rakibini yenmek için iki konuya odaklanacak: göçmenler ve yaşam pahalılığı. Trump'ın kampanya ekibindeki kaynaklar Reuters'a yaptıkları açıklamada, Joe Biden'ın yarışı bırakmasının ardından muhtemel Demokrat aday olan Harris'in yönetim politikalarının "yardımcı pilotu" olarak seçeceğini söyledi.

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Kaynaklar Reuters'a, Trump'ın kampanya ekibindekiler, haftalardır Harris'in Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve kendi partisinin adaylığını kazanmak için hazırlık yaptığını söyledi.

Trump, Biden'ın Pazar günkü açıklamasından kısa bir süre sonra CNN'e verdiği demeçte, "Harris'i yenmek Joe Biden'dan daha kolay olacak" dedi.

Trump'ın kampanya ekibi, Trump'ın Biden'ın göç politikasına olabildiğince sıkı bir şekilde odaklanacağını sinyalini verdi; Cumhuriyetçiler, Meksika ile güney sınırını yasa dışı yollardan geçen göçmen sayısındaki keskin artışın sorumlusunun bu olduğunu söylüyor.

İkinci odak noktası ise ekonomi etrafında dönecek. Kamuoyu yoklamaları sürekli olarak Amerikalıların yüksek gıda, yakıt maliyetleri ve ev satın almayı daha az maliyetli hale getiren faiz oranlarından memnun olmadıklarını gösteriyor.