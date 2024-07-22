UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşecek.

Sarı-lacivertliler, Lille'i elemesi halinde ise adını play-off turuna yazdıracak.

Fenerbahçe, Lugano'yu elerse Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Tur atlayacak takımın belirleneceği rövanş mücadelesi ise Kadıköy'de oynanacak.

Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a giderken, Portekizli teknik adamın yerine göreve 1 Temmuz'da Bruno Genesio getirildi.

Malmö FF - KI Klaksvik veya PAOK FC - FK Borac Banja Luka

DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR

Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Angel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan David olarak gösteriliyor.

Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

GELEN OYUNCULAR

Ethan Mbappe

Thomas Meunier

Mukau

GİDEN OYUNCULAR

Leny Yoro

Yusuf Yazıcı

Adam Ounas

Ivan Cavaliero

Adam Jakubech

F.BAHÇE ELENİRSE, AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ

Lugano'ya elenmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Fenerbahçe, Lugano'ya elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.