Fenerbahçe, Lugano karşısında avantaj peşinde! İşte Mourinho'nun 11'i...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise Mourinho'nun görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Levent Mercan ise UEFA kadrosunda yer almadığı için mücadelede oynayamayacak.