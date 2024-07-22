Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
ABD, 5 Kasım 2024'te 2020 Başkanlık seçiminin rövanşına hazırlanıyordu, ancak beklenen olmadı. ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi, eski ABD Başkanı Trump ise 2020'de kaybettiği seçimi kazanmak için yeniden yarışa girdi. Biden ve Trump döneminde neler ilk kez yaşandı?
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ABD'de 2020 Başkanlık seçimlerinde karşı karşıya gelen dönemin ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden yarışının kazananı Biden olmuştu.
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4 seneye yakın süredir ABD Başkanı olarak görev yapan Biden'ın Kasım ayında yeniden Trump ile karşı karşıya gelmesi bekleniyordu, ancak Biden dün akşam adaylıktan çekildiğini açıkladı.
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Yarım asırdır ABD siyasetinde aktif olarak görev alan son dönemlerde gaflarıyla gündem olan Biden ve yıllardır açıklamalarıyla, karşılaştığı davalarla konuşulan Trump birçok ilke imza attı.
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Öncelikle ABD'de iki dönem üst üste Beyaz Saray'daki isim koltuğuna veda etmiş oldu. Trump, 2020 seçimlerini kaybederek Beyaz Saray'dan ayrıldı, Biden ise adaylıktan vazgeçerek yeni dönemde Beyaz Saray'da olmayacak.
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Trump, 2020'de göreve geldiğinde ABD tarihinin daha önce siyasi veya askeri deneyimi olmayan ilk başkanı olmuştu.
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Trump, görevden alınma (impeachment) süreci iki kez başlatılan ilk başkan oldu. İlk olarak 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak ve ikinci olarak 6 Ocak 2021'deki Kongre saldırısına teşvik ettiği iddialarıyla görevden alınma süreci başlatıldı.
Seçim sonuçlarını uzun süre kabul etmeyen ve itiraz eden Trump, Biden'ın yemin törenine de katılmamıştı.
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Biden, özellikle gaflarıyla çok sık gündeme geldi. Yaptığı birçok gaf, yaşı gereği şüphelenilen sağlık sorunları ve siyaset yapamayacak bir zihinsel duruma sahip olduğu şüpheleriyle yarıştan çekilmesi çağrıları yapılan Biden, son olarak sahnede konuştuğu kadını eşi Jill Biden sanmıştı.
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ABD Başkanı Biden, 2020 seçimlerini kazanıp göreve başladığında 78 yaşında idi ve ABD'nin en yaşlı olmuştu. 81 yaşındaki Biden, uzun süredir yaşı sebebiyle eleştiriliyordu. Şu an ise seçim yarışının en yaşlı ismi 78 yaşındaki Trump.
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Trump, özellikle 2020 seçimlerinde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ilk başkan oldu denilebilir. Özellikle o dönem sosyal medya platformu Twitter'ı (şimdiki adıyla X) sık sık kişisel düşünceleri ve siyasi paylaşımları için kullandı.
6 Ocak 2021'de Kongre saldırısının ardından Trump'ın sosyal medya hesaplarına kısıtlama getirilmişti. Hatta Trump bu adımın ardından kendine ait "Social Truth" isimli platformu kurdu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.