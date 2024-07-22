Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler

Trump, görevden alınma (impeachment) süreci iki kez başlatılan ilk başkan oldu. İlk olarak 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak ve ikinci olarak 6 Ocak 2021'deki Kongre saldırısına teşvik ettiği iddialarıyla görevden alınma süreci başlatıldı.

Seçim sonuçlarını uzun süre kabul etmeyen ve itiraz eden Trump, Biden'ın yemin törenine de katılmamıştı.