Avrupalı müttefiklerden övgü dolu açıklamalar: Biden'ın çekilmesine dünyadan tepkiler

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ABD Başkanı Biden'ın Kasım 24 Başkanlık Seçimleri'nden çekilmesinin ardından birçok ülke ve siyasi parti lideri açıklama yaptı.

ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor Haberi Görüntüle

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz "Dostum Joe Biden çok şey başardı. Ülkesi için, Avrupa için, dünya için... Onun sayesinde transatlantik işbirliği yakın, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak. Tekrar aday olmama kararı saygıyı hak ediyor."

Polonya Başbakanı Donald Tusk da Biden'ı şu sözlerle övdü: "Polonya, Amerika ve dünyanın daha güvenli ve demokrasinin daha güçlü olduğu birçok zor karar aldınız. Son kararınızı açıklarken de aynı motivasyonlarla hareket ettiğinizi biliyorum. Muhtemelen hayatınızdaki en zor karardı."

REKLAM Göreve henüz seçilen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Biden'ın seçimine saygı duyduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Olağanüstü kariyeri boyunca yaptığı gibi, kararını Amerikan halkı için en iyi olduğuna inandığı şeye dayanarak vereceğini biliyorum." Çek Başbakanı Petr Fiala şu ifadeleri kullandı: "Bu karar şüphesiz ülkesine onlarca yıldır hizmet eden bir devlet adamının kararıdır. Sorumluluk gerektiren ve kişisel olarak zor bir adım ama bir o kadar da değerli. ABD için iki güçlü ve eşit aday arasındaki demokratik yarıştan iyi bir Başkan çıkmasını diliyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Biden'ın "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği sarsılmaz destek" için minnettarlığını dile getirerek, istifa kararını "zor ama güçlü" olarak nitelendirdi. "Başkan Biden'ın liderliği için her zaman minnettar olacağız. Tarihin en dramatik anında ülkemizi destekledi, Putin'in ülkemizi işgal etmesini önlememize yardımcı oldu ve bu korkunç savaş boyunca bizi desteklemeye devam etti" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

REKLAM "Trump'ı durduramayacaklar" Birleşik Krallık Reform Partisi lideri Nigel Farage, X'te yaptığı bir paylaşımda, "Bunun Eylül 2023'te olacağını öngörmüştüm. Kimi seçerlerse seçsinler, Kasım'da Trump kazanacak." diye yazdı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin önde gelen milletvekillerinden Maximilian Krah da bir tweet attı: "Bu da Trump'ı durdurmayacak." Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova için Biden'ın istifa etmesi yeterli değil. Telegram'da şöyle yazdı: "Biden'ın seçim yarışından çekildiğine dair yazılı açıklamasından sonraki adım, Amerikan medyası ve bazı siyasi çevreler arasında, Biden'ın akli durumuyla ilgili gerçeği örtbas etmek ve kamuoyunu bir siyasi partinin yararına olacak şekilde manipüle etmek için yapılan gizli anlaşmaların soruşturulması olmalıdır."