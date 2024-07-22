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        Haberler Gündem Güncel Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Selfie çekerken Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti

        İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nde selfie çeken genç bir kız denize düştü. Üzerinden tekne geçen genç kız, başka bir tekne tarafından kurtarıldı. Kalp masajı yapılan ve hastaneye kaldırılan Nalan Kaya adlı kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:19
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        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
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        İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla selfie çekerken metrelerce yükseklikten denize düştü.

        İHA'nın haberine göre genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti.

        Dehşet anları kameralara yansırken, çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla selfie çekmek istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

        TEKNE ÜSTÜNDEN GEÇTİ

        Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknede bulunanlar, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

        Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan Kaya'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #nalan kaya
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