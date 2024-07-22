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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esrarengiz mektup! Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esrarengiz mektup! Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü

        İstanbul'da yaşayan Gözde Çelen eşinden boşanmak için mahkemeye dilekçe verdi. 3 gün sonra da kocası tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. O koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 22.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:23
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        Gözde ve Mustafa Çelen 2011 yılında evlendi. Çiftin evliliklerinden 2 çocukları oldu. Ancak iddiaya göre Gözde Çelen evliliği sırasında eşi tarafından darp edildi.

        Bu nedenle 2013 yılında eşinden ayrılmak istedi. Aile büyüklerinin araya girmesiyle çift barıştı. Ancak tartışmalar bir türlü bitmedi. Mustafa Çelen eşinin kendisini aldattığını düşünüyordu. Çift anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi, 4 Nisan 2022 tarihinde mahkemeye başvurdu.

        Katil zanlısı Mustafa Çelen
        Katil zanlısı Mustafa Çelen

        BOŞANMA DİLEKÇESİNDEN ÜÇ GÜN SONRA ÖLDÜRDÜ

        Mustafa Çelen, boşanma dilekçesinden üç gün sonra Gözde Çelen’i aradı, buluşmak istedi. Teklifi kabul eden Gözde Çelen’i Şile’ye götürdü. Otomobil içinde oturan çiftin arasında tartışma çıktı. Mustafa Çelen ekmek bıçağıyla Gözde Çelen’i 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından da intihar teşebbüsünde bulundu. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mustafa Çelen tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede katil zanlısının kanında uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

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        Avukat Begüm Osma
        Avukat Begüm Osma

        SIR İNTİHAR MEKTUBU

        Gözde Çelen’in çantasından çıkan eşyalar da dava dosyasına girdi. Çantasından bir gün önce mahkemeye sunulan boşanma dilekçesi ve intihar mektubu çıktı. Mektupta “Bu son ölümümden Mustafa Çelen sorumlu değildir. Kendisine yaşattığım ve yaptığım hatalar sonucu yaşamak istemediğimdendir” ifadeleri yer alıyordu. Mektup, yazıyı yazan kişinin tespit edilebilmesi için İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. Ancak yazının kime ait olduğu kesin olarak belirlenemedi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Savcılık, katil zanlısı Mustafa Çelen'in “Tasarlayarak eşe karşı öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi, katil zanlısını ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Cezada indirim yapılmadı. Karardan memnuniyet duyduğunu söyleyen Gözde Çelen’in ailesinin avukatı Begüm Osma, “Bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karardan çok mutluyuz. Kadın cinayetleri konusunda her mahkeme açısından daha da caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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        #Gözde Çelen
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