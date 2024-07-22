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Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki evinden, dün sabah ekmek almak için çıkan İbrahim Uğur (11), geri dönmedi.

AİLESİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

DHA'da yer alan habere göre bir süre bekleyen ailesi, çocuklarından haber alamayınca polise haber verdi. Ekipler, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı.

POLİSE İHBAR GELDİ

Çalışmalar sürerken, bu sabah Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santralindeki sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler polise haber verdi.

İBRAHİM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen su altı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kanaldan çıkarttı. Cesedin İbrahim Uğur'a ait olduğunu tespit edildi. Uğur'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.