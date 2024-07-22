Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 1 transferimiz kaldı, birazcık insaf!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın son durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "1 tane forvet transferimiz kaldı" diyen Koç, taraftardan sabır istedi.
- 1
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın son durumu, transfer çalışmaları, Cenlk Tosun ve Lugano maçı hakkında Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.
- 2
"FORVET TRANSFERİNDE BELLİ MESAFE KAT ETTİK"
Transfer döneminin geride kalan kısmında kadroya sadece 1 forvet takviyesi yapacaklarını belirten Koç, "Transferler konusunda da bağırıp çağırıyordu taraftar. Seçim biter bitmez olacak diye. Son yılların en erken transferlerini yaptık. 1 tane forvet transferimiz kaldı. Orada belli mesafe kat ettik." dedi.
- 3
"BİRAZCIK SABIR, BİRAZCIK İNSAF"
Forvet transferi konusunda taraftardan sabır isteyen Ali Koç, "B ve C planlarını da geliştiriyoruz. Birazcık sabır birazcık insaf talep ediyoruz. İnşallah daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.
-
- 4
"CENK TOSUN'DAN UMUTLUYUM"
Ezeli rakipleri Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun hakkında da konuşan Ali Koç, "Cenk Tosun'dan tabii ki umutluyum. Cenk'in babası çok iyi Fenerbahçelidir. Talihsiz sakatlıklar yaşamasaydı... Ama Cenk'in fundamentali çok kuvvetli. İnşallah Beşiktaş'a hizmet ettiği gibi Fenerbahçe'ye de hizmet edebilir. Turnuvada az süre aldı ama çok iyi bir gol attı." dedi.
- 5
"BARTUĞ ELMAZ'I HOCA ÇOK BEĞENİYOR"
Ali Koç, bu sezon hazırlık kampında Bartuğ Elmaz'ın öne çıktığını da belirterek, "Ben bu sene Bartuğ'dan çok ümitliyim. Çok çok. Hoca çok beğeniyor. İyi takımımız var. Takviyelerle daha iyi olduk. Kazadan beladan uzak, sakatlıksız bir sezon olur. Geçen sene çok sakatlık yaşadık. Maç kaçıranlar oldu."
- 6
"İSVİÇRE'YE GİDİYORUM"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacakları Lugano maçıyla ilgili de konuşan Ali Koç, "Ben gidiyorum İsviçre'ye. Bu sene inşallah maçlara gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
-