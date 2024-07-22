Türkiye'de Dolunay objektiflere böyle yansıdı
Türkiye'nin dört bir yanında beliren Dolunay görsel şölen sundu. İşte yurttan Dolunay manzaraları...
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Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ile güzel görüntülere sahne oldu.
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Ankara
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Ankara
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Ankara
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Dolunay ve Galata Kulesi eşsiz görüntüler oluşturdu.
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İstanbul
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İstanbul
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İstanbul
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İstanbul
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İstanbul
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İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.
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İstanbul
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İstanbul
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İstanbul
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Nevşehir'de sabaha karşı beliren dolunay, Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.
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Kapadokya
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Kapadokya
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Bitlis'in Ahlat ilçesinden izlenen Van Gölü'nün üzerinde yükselen dolunay seyri eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
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Van Gölü
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Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
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Düzce
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Düzce
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Trabzon
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Trabzon
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Kayseri'de dolunay manzarası böyle kaydedildi.
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Kayseri