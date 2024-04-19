Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verir?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.17-18-19 Nisan tarihleri arasında 135 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından Rönesans GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla; kişi başına düşen lot sayısı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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Rönesans Gayrimenkul Yatırım talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 4,5 milyar TL büyüklüğünde Rönesans GYO halka arzında, toplamda 33.357.450 lot dağıtılacak. Peki, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Rönesans GYO kaç lot verir, RGYAS borsada ne zaman işlem görecek? İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...
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RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı 17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep topladı.
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RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Rönesans GYO halka arz sonuçlarının önüzmüdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde üzerinden öğrenebilirsiniz.
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RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KAÇ LOT VERİR?
Rönesans Gayrimenkul toplamda 33.357,450 lot dağıtacak.
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Olası lot dağılımı şu şekilde;
2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL
2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL
2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL
3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL
3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL
4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL
4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL
4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL
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RÖNSESANS GAYRİMENKUL BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklanmadı. 'RGYAS ' BİST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değildir.