Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.693,46 %1,77
        DOLAR 32,5867 %0,18
        EURO 34,7854 %0,29
        GRAM ALTIN 2.512,84 %1,14
        FAİZ 45,44 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 30,15 %2,15
        BITCOIN 64.212,00 %1,08
        GBP/TRY 40,4342 %-0,35
        EUR/USD 1,0654 %0,10
        BRENT 87,73 %0,80
        ÇEYREK ALTIN 4.108,50 %1,14
        Haberler Ekonomi Borsa Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Rönesans GYO kaç lot verir, ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı? Rönesans GYO kaç lot verir?

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.17-18-19 Nisan tarihleri arasında 135 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından Rönesans GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla; kişi başına düşen lot sayısı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 4,5 milyar TL büyüklüğünde Rönesans GYO halka arzında, toplamda 33.357.450 lot dağıtılacak. Peki, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Rönesans GYO kaç lot verir, RGYAS borsada ne zaman işlem görecek? İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı 17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep topladı.

        • 3

          RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Rönesans GYO halka arz sonuçlarının önüzmüdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

          Rönesans Gayrimenkul toplamda 33.357,450 lot dağıtacak.

        • 5

          Olası lot dağılımı şu şekilde;

          2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

          2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

          2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

          3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

          3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

          4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

          4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

          4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

        • 6

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Rönesans Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklanmadı. 'RGYAS ' BİST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 7

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değildir.

        Merkez Bankası Nisan faiz kararını ne zaman açıklayacak?
        Merkez Bankası Nisan faiz kararını ne zaman açıklayacak?
        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!
        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Habertürk Anasayfa