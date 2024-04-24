Arda Güler'e büyük müjde
İspanya basını, Arda Güler'in cuma günü Real Sociedad'a karşı sahaya ilk 11'de çıkacağını iddia etti.
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, eflatun beyazlı formasına kavuşuyor.
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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, İspanyol devinde beklediği süreleri alamamıştı.
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İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Sociedad mücadelesinde ilk 11'de görev alacak.
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El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup eden ve bitime 6 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkaran Real Madrid'de Ancelotti kadroda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
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Haberde milli futbolcunun 26 Nisan Cuma günü Real Sociedad ile deplasmanda oynanacak maça ilk 11'de çıkacağı belirtildi.
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Carlo Ancelotti, El Clasico sonrası yaptığı açıklamada, "Şimdi her şeyi sakin bir şekilde değerlendireceğiz. Arda Güler artık istediği dakikalara sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maça çıkıp 122 dakika süre alabilen Arda Güler 1 gol katkısı verdi.