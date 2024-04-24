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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar

        Geçtiğimiz yıla kadar ABD'li uçak üreticisi Boeing'de kalite müdürü olarak çalışan Merle Meyers, krizler sonrası kan kaybeden şirkette nelerin yanlış gittiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:24 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:24
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        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
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        ABD'li uçak üreticisi Boeing'in itibarı, 2018 ve 2019 yıllarında 737 Max 8'de meydana gelen ölümcül kazalar ve 5 Ocak'ta 737 Max 9 uçağındaki acil çıkış kapısınının havada patlamasıyla zedelenmişti. Bu uçuş, havayollarının ve güvenlik kuruluşlarının yoğun incelemesini yeniden alevlendirmişti.

        Peş peşe yaşanan gelişmeşerin ardından geçtiğimiz ay Boeing'in CEO'su Dave Calhoun, yıl sonunda istifa edeceğini açıklamış ve yönetim kurulu başkanı da görevinden ayrılmıştı. Şirket, o zamandan beri denetimlerin artırılması, müfettişlerin işe alınması ve yöneticilerin doğrudan işçilerden bilgi alabilmesi için adımlar attığını belirtmişti.

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        Boeing'de 30 yıldan fazla süredir kalite müdürü olarak çalışan ve geçtiğimiz sene görevden ayrılan Merle Meyers ise New York Times'a konuştu ve şirkette nelerin yanlış yapıldığını açıkladı.

        Meyers'in açıklamasında göre Boeing'in Everett fabrikasındaki işçiler, üretimi sürdürme konusunda yöneticilerinden o kadar baskıya maruz kaldı ki ihtiyaç duydukları parçaları almak için izinsiz yollara başvurdu. Bu kapsamda işçiler diğer uçaklara tahsis edilen parçaları aldı, yeni teslim edilen bileşenleri incelemeden veya kayıt altına almadan önce kullandı. Meyers'e göre tüm bunlara karşın yöneticiler, işçileri bu tür kısayollardan caydırmak veya cezalandırmak için büyük adımlar da atmadı.

        "EN AZ 15 YIL BOYUNCA YETKİSİ FORMLAR KULLANILDI"

        Meyers ayrıca işçilerin 15 yıl boyunca en az 23 kez hurdaya çıkan parçaları kurtarmak için yetkisiz bir form kullandıklarını da tespit etti. 2015 yılında yapılan bir araştırmadaki maillerde de bu durum doğrulandı.

        Belgelere göre 2021 yılında çalışanların parçaları incelenmeden önce teslim alanlarından çıkardığı çok sayıda örnek de tespit edildi. Bir başka olayda, bir çalışan parçaları aldı ve ilgili evraklar ile nakliye kasalarını imha etti. Ayrıca kalite müfettişlerinin bilgisi olmadan birkaç 787 bölmenin alım alanından kaldırıldığını gösteren e-postalar görüldü.

        Meyers'in ortaya çıkardığı uygulamalara karşın New York Times ile paylaşılan e-postalar, bu taleplerin çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlandığını da gösteriyor. Habere göre incelemelerin ardından verilen cevapların çoğunda bu bulguların kanıtlanamadığı ifade ediliyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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