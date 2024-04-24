Toz bulutlarına teslim: Yunanistan iki gündür turuncu
Kuzey Afrika üzerinden Akdeniz'e esen toz bulutları, 24 saati aşkın bir süredir Akropolis ve başkent Atina'yı sarmış durumda. Yunanistan'ın güneyindeki gökyüzü turuncu bir renge büründü.
- 1
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu iki gündür etkinliğini sürdürüyor. Afrika üzerinden gelen çöl tozu, başkent Atina'da gökyüzünü kapladı.
Kuvvetli güney rüzgarları Sahra Çölü'nden taşıdığı tozlarla gün ışığının son saatlerinde Yunanistan'ın başkentinin atmosferine Mars benzeri bir filtre verdi.
- 2
Girit adasının güneyindeki bazı bölgelerde günlük en yüksek sıcaklık 30 dereceyi aşarak, kuzey Yunanistan'ın büyük bölümünde kaydedilenden 20 derecede daha yüksek bir değere ulaştı.
- 3
Son birkaç gündür güneyden esen kuvvetli rüzgarlar da ülkenin güneyinde mevsim normallerinin dışında, erken orman yangınlarını körükledi.
-
- 4
İtfaiye teşkilatı son 24 saat içinde ülke genelinde toplam 25 orman yangını çıktığını bildirdi.
- 5
Kalıcı kuraklığın yüksek bahar sıcaklıklarıyla birleşmesi, önümüzdeki aylarda itfaiyeciler için özellikle zorlu bir dönem yaşanacağına dair korkuları arttırdı.
- 6
Yunanistan her yaz yıkıcı ve genellikle ölümcül orman yangınlarına maruz kalıyor ve geçen yıl ülke son 20 yıllık kayıtlarda yaşanan Avrupa Birliği'nin en büyük orman yangınını yaşadı.
-
- 7
Rüzgârların yön değiştirip tozu taşıması ve sıcaklıkların düşmesiyle yarın gökyüzünün açılması bekleniyor.
- 8