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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot dağıtıldı? Halka arz takvimi Nisan 2024 - Merak Edilenler Haberleri

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım BİST'te ne zaman işlem görecek?

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı araştırılıyor. 19 Nisan'da talep toplamayı bitiren firma yatırımcılar arasında lot dağıtımını da gerçekleştirdi. Peki, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 08:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:11
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        • 1

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oldu. 2 milyonu aşkın katılımla gerçekleşen halka arzda lot dağılımı tamamlandı. Şimdi gözler, firmanın BİST'te işlem göreceği zamana döndü. İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım lot dağılımı, BİST işlem tarihi ve diğer detayları...

        • 2

          RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.

        • 3

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KAÇ LOT VERDİ?

          Rönesans Gayrimenkul tarafından toplamda 33.357,450 lot dağıtıldı. Ayrıca 2.454.093 kişi halka arza katıldı ve kişi başı ortalama 13 lot verildi.

        • 4

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL BİST'TE İŞLEM GÖRME TARİHİ

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım 26 Nisan Cuma günü BİST'te işlem görmeye başlayacak.

        • 5

          RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı talep toplama tarihleri 17-18-19 Nisan'da yapılmıştı.

        • 6

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değildir.

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