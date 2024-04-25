Emeklilere bölgesel destek formülü geliyor: Emekliye bölgesel destek formülü nedir?
Düşük emekli maaşı alan emekliler için bir düzenleme yolda. 'Emekliye bölgesel destek' kapsamında vatandaşlara yaşadıkları şehrin ekonomik parametreleri göz önüne alınarak yardımlarda bulunulacak. Peki, emekliye bölgesel destek ne kadar olacak ve ne zaman yasalaşacak? İşte, detaylar...
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Emekliler için yeni bir formül kapıda! En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL aylık alanlara bölgesel destek düzenlemesi geliyor. Bu kapsamda, belirtilen şartlara sahip emeklilere çeşitli yardımlarda bulunulacak. Peki, emekliye bölgesel destek şartları ve başvuru tarihi nedir? İşte, detaylar...
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR, NE AMAÇLANIYOR?
Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?
Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,
Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,
Kişinin kirada oturması şartı aranacak.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirecek. Ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.