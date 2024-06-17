Romanya - Ukrayna: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Romanya, EURO 2024'e fırtına gibi başladı. E Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan Rumenler, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Romanya'ya üç puanı getiren golleri Stanciu, Razvan Marin ve Dragus kaydetti.
EURO 2024 E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynana karşılaşmayı Romanya 3-0'lık skorla kazanarak turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.
Rumenlere üç puanı getiren golleri 29'da Stanciu, 53'te Razvan Marin ve 57'de Dragus kaydetti.
Romanya, E Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Ukrayna ise 21 Haziran'da Slovakya ile kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada Romanya müsabakada öne geçti. Kaleci Lunin'in kısa düşen vuruşunda sağ kanatta topu kapan Man, pasını ceza yayı gerisindeki Stanciu'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lunin'in sağından ağlarla buluştu: 1-0
53. dakikada Rumenler farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan aldığı topu hızla atağa çıkaran Gaziantep FK'li futbolcu Draguş, pasını sağ kanattaki Man'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına sokulmak isterken savunma araya girdi. Seken topa ceza sahası dışı hafif sağ çaprazda çok sert vuran Razvan Marin fileleri havalandırdı: 2-0
57. dakikada Romanya bir gol daha buldu. Sağdan Stanciu ile paslaşarak kullandığı kornerde yeniden topu alan Man, ceza sahasına girdi. Rumen futbolcunun yerden çevirdiği meşin yuvarlağa kale önünde dokunan Draguş takımı adına tabelayı değiştirdi: 3-0
Rakibini 3-0 mağlup eden Romanya, E Grubu'na 3 puanla başladı.