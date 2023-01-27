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Roman Simović 2 Şubat'ta CSO ADA ANKARA’da

Sekiz Oscar ödüllü efsanevi “Amadeus” filminin tüm parçalarını seslendiren dünyaca ünlü oda orkestrası Academy of Saint Martin in the Fields ve Londra Senfoni Orkestrası baş kemancısı Roman Simović 2 Şubat'ta CSO ADA ANKARA’ya geliyor.

Giriş: 27.01.2023 - 04:34 | Güncelleme: ABONE OL
Roman Simović 2 Şubat'ta CSO ADA ANKARA’da
HABERTURK.COM

CSO ADA ANKARA’nın sanatseverleri dünyanın en iyi orkestra ve toplulukları ile buluşturduğu Uluslararası Orkestralar Serisi, 2 Şubat’ta dünyaca ünlü oda orkestrası Academy of Saint Martin in the Fields ve keman virtüözü Roman Simović’i ağırlayacak.
Müzik direktörlüğünü ünlü kemancı Joshua Bell’in yaptığı İngiltere’nin ve dünyanın en sevilen oda orkestralarından Academy of Saint Martin in the Fields, 1958'de Londra'nın önde gelen müzisyenlerinden oluşan bir grupla Sir Neville Marriner tarafından kuruldu. 8 Oscar ödüllü efsanevi Amadeus filminin tüm parçalarını seslendiren Academy of Saint Martin in the Fields, orkestra şefi olmadan sergiledikleri performanslarıyla dünyayı kendilerine hayran bıraktırıyor.

Prestijli topluluk, CSO ADA ANKARA’nın Uluslararası Orkestralar Serisi kapsamında 2 Şubat’ta vereceği özel konserde sahnesini keman virtüözü Roman Simović ile paylaşacak. Gecede Tchaikovsky, Piazzolla ve Strauss’un çok sevilen eserlerinin seslendirilecek

Kemanın dünyaca ünlü virtüöz ismi Roman Simović

Roman Simović'in muhteşem virtüözlüğü sınırsız bir hayal gücüyle birleşerek sanatçıyı dünyanın bütün kıtalarında en önemli sahnelere taşıdı. Vadim Repin, Leonidas Kavakos, Yuja Wang, Schlomo Mintz, Mischa Maisky, François Leleux, Janine Jansen gibi sanatçılarla; Valery Gergiev, Antonio Pappano, Daniel Harding, Gianandrea Noseda, Kristian Jarvi ve Pablo Heras Casado gibi şeflerle konserler veren Roman Simović, aynı zamanda dünyanın en iyi 4 orkestrasından biri olarak değerlendirilen Londra Senfoni Orkestrası’nın baş kemancısı olarak kariyerine devam ediyor. Ünlü keman virtüözü konserde 1709 yapımı Stradivarius keman kullanacak.

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