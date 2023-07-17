Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Roma, El Shaarawy’nin sözleşmesini uzattı

        İtalyan ekibi Roma, 30 yaşındaki futbolcu El Shaarawy ile olan sözleşmeyi 2025 yılına kadar uzattıklarını açıkladı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roma, El Shaarawy'nin sözleşmesini uzattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A ekibi Roma, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezon planlamasına devam ediyor. Roma, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu El Shaarawy’nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattığını bildirdi.

        Shaarawy, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı formayı tekrar giyme fırsatı verildiği için kulübe teşekkür ederken, burada ikinci bir aile bulduğunu ve Roma taraftarına kendisine her zaman hissettirdikleri sevginin karşılığını performansıyla onlara göstermek istediğini söyledi.

        30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Roma formasıyla 29’u İtalya Serie A, 11’i UEFA Avrupa Ligi, 2’de İtalya Kupası olmak üzere toplam 42 maçta forma giyerken, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        Elektrik dağıtım görevlisi, akrobatları aratmadı!
        Elektrik dağıtım görevlisi, akrobatları aratmadı!
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        62,5 yıl hapis! Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın
        62,5 yıl hapis! Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın
        Pasifik Okyanusu'nda 2 ay hayatta kaldı
        Pasifik Okyanusu'nda 2 ay hayatta kaldı
        Ayrılık kapıda!
        Ayrılık kapıda!
        Eskişehir'de eşini öldüren kadına "iyi hal" ile müebbet hapis
        Eskişehir'de eşini öldüren kadına "iyi hal" ile müebbet hapis
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Benzinde alım gücü farkı
        Benzinde alım gücü farkı
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması