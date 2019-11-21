İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'un tarihindeki ilk SUV modeli olan Cullinan, markanın Türkiye temsilcisi Royal Motors tarafından bir süre önce satışa sunulmuştu.

Otomobilin Türkiye'deki ilk testini ise Habertürk gerçekleştirdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın deneyimlediği Cullinan'ın kaputunun altında, 6.75 litrelik çift turbolu bir V12 motor görev yapıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ile satışa sunulan otomobilin gücü ise 563 beygir olarak açıklanırken, otomobilin V12 motorundan 850 Nm tork ürettiği belirtiliyor.

Rolls-Royce Cullinan hakkındaki diğer tüm detaylar ise, Fatih Altaylı'nın kaleminden pek yakında yine Habertürk'te olacak.