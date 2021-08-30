Rojda Demirer, bikini izi çıkmaması için ipini çözerek güneşlendi. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Gölge etme başka ihsan istemem" notunu düştü.

Demirer o anları da takipçileriyle paylaştı. 41 yaşındaki ünlü oyuncuya ilk yorum ablası Ruken Demirer'den geldi. Rojda Demirer'in ablası Ruken Demirer kardeşine kalp emojisiyle destek verdi.