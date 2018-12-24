24 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Ünlü oyuncu Rojda Demirer, eski fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra çıkan estetik iddialarına yanıt verdi.
İşte ünlü oyuncunun o açıklaması:
"İLK AĞIZDAN SON NOKTAYI KOYMAK İSTEDİM"
Öncelikle son günlerde beni çok şaşırtan, asla kızdırmayan aksine çok eğlendiren estetik yorumlarına son noktayı ilk ağızdan koymak istedim. Öyle şeyler okudumki ben bile inanamadım yaptırdığımı düşündüğünüz şeylere. 1. ve 2. fotoğrafın aynı dönem olmadığına benden bile daha emin olanlar mı dersiniz, yanaklarıma yağ aldırma operasyonu yaptırıp elmacık kemiği koydurduğuma kendi adı kadar emin olanlar mı dersiniz... Hatta göz rengimi bile değiştirdiğime inananlar mı dersiniz...
"BURNUMA BEN BİLE İNANAMADIM!"
Öncelikle 4'üncü fotoğraf da aynı dönem 2002 'Gönderilmemiş Mektuplar' filmini çektiğimiz dönemden. Hatta ilk fotoğraf 2000 yılı stüdyo çekimiydi sanırım, filmin castı oluşturulurken o fotoğrafım yollanmıştı :) 2. 3. ve 4. fotoğraflar ise filmin içinden kareler. Hepsinde burnum birbirinden farklı değil mi? Hatta 2. fotoğraftaki burnuma ben bile inanamadım, bu kadar karga mıydım diye...
"BUNUN SEBEBİ IŞIK VE KAMERA AÇISI"
İşte bunun sebebi ışık, kamera açıları ve konuşurken ya da tepkiler verirken yüzümüzün aldığı değişik duruşlar. Tabi film çekilirken burnumu yaptırmadıysam. Şimdi gelelim estetiklerime... Burun estetiğimi hiç gizlemedim zaten. Üst dudağımda da kontür dediğimiz dudak dış çizgisini belli eden dolgum var. Onun dışında ne yağ aldırdım, ne elmacık kemiği yaptırdım, ne de diş protezi yaptım.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!