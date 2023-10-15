Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Roger Waters, İsrail - Filistin çatışmasına 4 maddelik çözüm önerisi sundu - Magazin haberleri

        Roger Waters, İsrail - Filistin çatışmasına 4 maddelik çözüm önerisi sundu

        1965'te Londra'da kurulan İngiliz progresif / psikedelik rock müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail - Filistin çatışmaları sürerken iki devlet arasında çözüm sağlanması için 4 maddelik önerisini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail - Filistin çatışmaları sürerken iki devlet arasında çözüm sağlanması için 4 maddelik önerisini açıkladı.

        "20 YILDIR SÖYLÜYORUM"

        Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Roger Waters, bölgede yaşananlardan ötürü çok kırgın ve üzgün olduğunu belirterek, "Bunları neredeyse 20 yıldır söylüyorum. Mesajım çok basit. Bunca yıldır kardeşlerimizin eşit haklara sahip olması için tabiatın çağrısına karşı sanki sağır kalmışız gibi hissediyorum. Eşit insan hakları, savaşın tek panzehridir. Geçen cumartesi, savaş suçu iddialarını dinledim ve bunları ayrım yapmadan kınıyorum" dedi.

        REKLAM

        Roger Waters, Beyrut'ta yaşayan Filistinli bir arkadaşının, 8 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında akrabalarından 11 kişiyi kaybettiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

        ÜNLÜ ŞARKICIDAN 4 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

        Taraflar arasındaki çatışmaların bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Roger Waters, 4 maddelik çözüm planını şu ifadelerle sundu.

        Birincisi... Derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Kimse kimseyi öldürmemeli.

        İkincisi... Büyük bir masa kurulmalı ve bu kötü karışıklık karşısında tek devletli çözüm için çalışmalara başlanmalı. Tüm vatandaşlarına ırk, din ve bir önceki milliyeti fark etmeksizin eşit hak tanıyan yeni bir devlet. Bu yeni devlette, altını çizerek söylüyorum, mutlak bir demokrasi olmalı. Üçüncüsü... Yeni devlet anayasasında, tıpkı Apartheid sonrası Güney Afrika'da olduğu gibi hakikat ve uzlaşmaya ilişkin hükümler bulunmalı.

        Dördüncüsü... Golan Tepeleri bu çözüm planının bir parçası değildir. O tepeler Suriye'ye aittir.

        "HEP BİRLİKTE SAVAŞSIZ BİR DÜNYA SUNALIM"

        Roger Waters, kutsal topraklarda bu gerilimin altında yaşayan herkes için gözyaşı döktüğünün altını çizerek, "Hep birlikte savaşsız bir dünya umalım. Evrensel insan haklarına, herkesin hukuk karşısında eşit olduğuna inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Babam, 1914'ten 1944'e kadar bu hayalle yaşadı. İtalya'da Nazilere karşı savaşında bu hayalini savunurken öldü. Bu hayali ben de kuruyorum. İlgili makamlara sesleniyorum. Lütfen durun" çağrısını yaptı.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Roger Waters
        #Pink Floyd
        #israil
        #Filistin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 9. gün
        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        550 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu bekliyor
        550 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu bekliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Bahis skandalında yeni gelişme
        Bahis skandalında yeni gelişme
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Habertürk Anasayfa