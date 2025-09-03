Roger Waters'ın sözlerine Ozzy Osbourne'un oğlundan öfkeli yanıt

Jack Osbourne, 22 Temmuz'da hayatını kaybeden heavy metal müziğin efsanevi ismi olan babası Ozzy Osbourne hakkında yaptığı yorumların ardından, Pink Floyd'un solisti Roger Waters'a öfkeli bir yanıt verdi.

Roger Waters, bir röportajda Black Sabbath solisti Ozzy Osbourne hakkında neler düşündüğü sorulduğunda, şarkıcının ya da grubunun hiçbir parçasının hayranı olmadığını itiraf etmişti.

REKLAM advertisement1

Roger Waters

The Independent Ink'e konuşan 81 yaşındaki Roger Waters; "Ozzy Osbourne, hayatı boyunca içinde bulunduğu durum ne olursa olsun Tanrı onu korusun. Müziği hakkında hiçbir fikrim yok. Umurumda bile değil" demişti. Waters; "Black Sabbath'ı umursamıyorum, hiç umursamadım. Tavukların kafalarını ısırmakla veya her ne yapıyorlarsa onunla ilgilenmem. Hiç umurumda değil, anlıyor musunuz?" sözleriyle dikkat çekmişti.

REKLAM

Ozzy Osbourne

39 yaşındaki Jack Osbourne, Roger Waters'ın, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Ozzy Osbourne'un ardından sarf ettiği sözlerden dolayı çok öfkelendi. Instagram'daki 1,3 milyon takipçisine karşı yaptığı paylaşımda, Roger Water'a hitaben küfürlü bir şekilde tepki gösterdi.

"Ne kadar zavallı ve gerçeklerden kopuk biri oldun" diyen Jack Osbourne; "Bu günlerde dikkat çekmenin tek yolu basına saçma sapan şeyler kusmak gibi görünüyor" diye yazdı.

Ozzy Osbourne - Jack Osbourne Babası Ozzy Osbourne'un Roger Waters'ı küçük gördüğünü küfürlü şekilde ifade eden Jack Osbourne; "Babamın haklı olduğunu kanıtladığın için teşekkürler" dedi. Ozzy Osbourne ölüm haberinin ardından müzik dünyasından ve şov dünyasından hayranları tarafından büyük bir övgü yağmuruna tutuldu. Roger Waters'ın yorumuna kadar, şimdiye dek Ozzy Osbourne hakkında kötü bir yorum yapan olmadı. Ozzy Osbourne - Sharon Osbourne - Jack Osbourne 2019'da Parkinson hastalığı teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz'daki ölümünün ardından 30 Temmuz'da defnedildi.