16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takıma transfer olmasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.
"ÇILGINCA BİR KARAR VERMEDİM"
Garry Rodrigues, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye gitmenin çılgınca olmadığını vurgularken, "Bu karar bana çılgınca gelmiyor çünkü ikinci evim olan İstanbul'a döndüm. Bana bu fırsatı verdiği için Fenerbahçe'ye minnettarım." dedi.
RODRIGUES'İN G.SARAY SÖZLERİ
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye imza atma nedenini anlatan Rodrigeus, "Galatasaray ile iyi zamanlar geçirdim. Kulübe ve taraftarlara büyük saygı duydum. Ancak Fenerbahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar. Avrupa'ya geri döndüm ve Süper Lig'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim. Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının Fenerbahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm." ifadelerini kullandı.
"MAX KRUSE, VEDAT MURIQI VAR..."
Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek istediğini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu "Geçen yıl felaket bir sezon yaşandığını duydum. Geçen sezonun ilk yarısını yakından gördüm. Böyle bir sezon, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte kabul edilemez. İyi oyunla duyguları tazelemelisiniz. Fenerbahçe'de Werder Bremen'den Max Kruse, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi olmak üzere pek çok yeni iyi oyuncusu var ve transferler de sürecek. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.
"TEKNİK DİREKTÖR, BENİ İSTEMEDİ"
Al-Ittihad'dan ayrılma nedenini anlatan Garry Rodrigues "Al-Ittihad Teknik Direktörü Jose Luis Sierra, bana ihtiyacı olmadığını söyledi. Takımda bunu duyan tek isim ben oldum. Geçen sezon onunla birkaç kez konuştuğumda bunu anlamıştım. Görünüşe göre bu kararı kişisel ama oldukça üzücü. Gerçekten büyük bir kulüp olan Al-Ittihad'da iyi zaman geçirdim. Suudi Arabistan'da futbol heyecanı var ama geri adım atmıyorum. Fenerbahçe, bana eve dönme ve oynama şansı sundu. Bunun için onlara minnettarım" açıklamasını yaptı.
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