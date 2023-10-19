"İNANILMAZ BİR ADAM VE SANATÇIYDIN"



Sylvester Stallone, acı haberi almasının ardından üzüntüsünü, "Sevgili Arkadaşım Burt Young; inanılmaz bir adam ve sanatçıydın. Ben ve dünya seni çok özleyeceğiz... Huzur içinde yat" sözleriyle dile getirdi.