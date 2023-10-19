'Rocky'nin kayınçosu Burt Young hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran 'Rocky' serisinde Sylvester Stallone tarafından canlandırılan 'Rocky Balboa'nın kayınçosu 'Paulie Pennino' rolüyle tanınan oyuncu Burt Young, 83 yaşında vefat etti
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Sylvester Stallone ile birlikte rol aldığı 1976 yapımı orijinal film 'Rocky' filminde canlandırdığı 'Paulie Pennino' rolüyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Burt Young'tan acı haber geldi.
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ABD'li oyuncu, yazar ve ressam olan Young'un 83 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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KIZI DUYURDU
Acı haberi Burt Young'ın kızı Anne Morea Steingieser duyurdu. Steingieser, 'New York Times'a yaptığı açıklamada babasının 8 Ekim'de Los Angeles'ta vefat ettiğini belirtti.
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Anne Morea Steingieser, ünlü oyuncunun ölüm nedeni hakkında ise bilgi vermedi.
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"İNANILMAZ BİR ADAM VE SANATÇIYDIN"
Sylvester Stallone, acı haberi almasının ardından üzüntüsünü, "Sevgili Arkadaşım Burt Young; inanılmaz bir adam ve sanatçıydın. Ben ve dünya seni çok özleyeceğiz... Huzur içinde yat" sözleriyle dile getirdi.
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FİLMDE 'ROCKY'NİN KAYINÇOSUYDU
Ayrıca Burt Young, filmde Sylvester Stallone'nin canlandırdığı baş karakter 'Rocky Balboa'nın kasabı ve kayınçosu rolünü canlandırıyordu.
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'Rocky', 'Paulie'nin çalıştığı et deposundaki karkasları yumruklamayı boks antrenmanının bir parçası haline getirmişti.
Burt Young’ın canlandırdığı 'Paulie Pennino', aynı zamanda 'Rocky Balboa’nın eşi Adrian’ın da ağabeyiydi.
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150'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALMIŞTI
Rol aldığı yapımlarda genellikle 'sert adam' rollerini canlandıran ünlü oyuncu, kariyeri boyunca 150’den fazla filmde de rol almıştı.
Fotoğraflar: AP, Splash News, Avalon
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Burt Young
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