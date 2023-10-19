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        Haberler Dünyadan "Dünya seni özleyecek!" 'Rocky'nin kayınçosu Burt Young hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Rocky'nin kayınçosu Burt Young hayatını kaybetti

        Bir döneme damga vuran 'Rocky' serisinde Sylvester Stallone tarafından canlandırılan 'Rocky Balboa'nın kayınçosu 'Paulie Pennino' rolüyle tanınan oyuncu Burt Young, 83 yaşında vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:32
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          Sylvester Stallone ile birlikte rol aldığı 1976 yapımı orijinal film 'Rocky' filminde canlandırdığı 'Paulie Pennino' rolüyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Burt Young'tan acı haber geldi.

        • 2

          ABD'li oyuncu, yazar ve ressam olan Young'un 83 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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          KIZI DUYURDU

          Acı haberi Burt Young'ın kızı Anne Morea Steingieser duyurdu. Steingieser, 'New York Times'a yaptığı açıklamada babasının 8 Ekim'de Los Angeles'ta vefat ettiğini belirtti.

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          Anne Morea Steingieser, ünlü oyuncunun ölüm nedeni hakkında ise bilgi vermedi.

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          "İNANILMAZ BİR ADAM VE SANATÇIYDIN"

          Sylvester Stallone, acı haberi almasının ardından üzüntüsünü, "Sevgili Arkadaşım Burt Young; inanılmaz bir adam ve sanatçıydın. Ben ve dünya seni çok özleyeceğiz... Huzur içinde yat" sözleriyle dile getirdi.

        • 6

          FİLMDE 'ROCKY'NİN KAYINÇOSUYDU

          Ayrıca Burt Young, filmde Sylvester Stallone'nin canlandırdığı baş karakter 'Rocky Balboa'nın kasabı ve kayınçosu rolünü canlandırıyordu.

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          'Rocky', 'Paulie'nin çalıştığı et deposundaki karkasları yumruklamayı boks antrenmanının bir parçası haline getirmişti.

          Burt Young’ın canlandırdığı 'Paulie Pennino', aynı zamanda 'Rocky Balboa’nın eşi Adrian’ın da ağabeyiydi.

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          150'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALMIŞTI

          Rol aldığı yapımlarda genellikle 'sert adam' rollerini canlandıran ünlü oyuncu, kariyeri boyunca 150’den fazla filmde de rol almıştı.

          Fotoğraflar: AP, Splash News, Avalon

        • 9

          Burt Young

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