Robert Towne, 89 yaşında hayatını kaybetti

Grant; "Robert Towne'un aramızdan ayrıldığını duyunca sarsıldım. Yarattığı karakterler gibi hayatı da keskin, ikonoklastik ve tamamen orijinaldi. Bana 'Shampoo'yu hediye etti. Hepimize sözlerini ve filmlerini armağan etti. Onun gibisi daha yok. Bir daha olmayacak." ifadelerini kullandı.

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