Robert Towne, 89 yaşında hayatını kaybetti
Oscar ödüllü ünlü senarist Robert Towne, 89 yaşında hayatını kaybetti
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'Çin Mahallesi','Görevimiz Tehlike' ve 'Baba' gibi bir çok filmin senaryosunu yazan Robert Towne, 89 yaşında hayatını kaybetti.
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Kariyeri boyunca toplam dört Oscar'a aday gösterilen ve 'Çin Mahallesi' adlı filmle Oscar kazanan Robert Towne'un basın danışmanı Carrie McClure, yazarın pazartesi günü Los Angeles'taki evinde öldüğünü duyurdu.
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'Shampoo' adlı filmi Robert Towne ile yazan ayrıca bu filmde oynayıp en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Lee Grant, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.
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Grant; "Robert Towne'un aramızdan ayrıldığını duyunca sarsıldım. Yarattığı karakterler gibi hayatı da keskin, ikonoklastik ve tamamen orijinaldi. Bana 'Shampoo'yu hediye etti. Hepimize sözlerini ve filmlerini armağan etti. Onun gibisi daha yok. Bir daha olmayacak." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock