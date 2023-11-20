Suki Waterhouse ise, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırttı. Onun adını telefonumda veya hatta bir mesaj gönderdiğinde her zaman inanılmaz derecede heyecanlanıyorum ve onun da benim için aynı şeyi hissettiğini düşünüyorum. Her zaman söyleyecek çok şeyimiz var ve onu çok komik buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.