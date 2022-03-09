UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Salzburg'u konuk etti.

Avusturya'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Bayern, Allianz Arena'da Lewandowski'nin hat-trick'i ile fişi erkenden çekti.

Bayern, 12. dakikada Lewandowski'nin penaltı golüyle perdeyi açarken Alman devi 21. dakikada bir penaltı daha kazandı. Polonyalı golcü topu bir kez daha filelerle buluşturdu. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Lewandowski bir gol daha kaydetti ve dakikalar 23'ü gösterdiğinde yıldız golcü hat-trick'e ulaştı.

Opta istatistiklerine göre, 23 dakikada üç gol kaydeden Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken hat-trick yapan isim olarak kayıtlara geçti.