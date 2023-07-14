Robert De Niro'nun sevgilisi Tiffany Chen: Doğumdan sonra yüz felci geçirdim
3 ay önce 7'nci kez baba olan Robert De Niro'nun sevgilisi Tiffany Chen, doğum sonrası komplikasyonlarından bahsederek tüm yüz fonksiyonlarını kaybettiğini açıkladı
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Oscar ödüllü 79 yaşındaki Robert De Niro, geçtiğimiz aylarda 'About My Father' adlı yeni filminin tanıtımı için verdiği röportajda baba olduğunu açıklamıştı.
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Robert De Niro, dövüş sanatları eğitmenliği yapan sevgilisi Tiffany Chen'den dünyaya gelen kızının adının ise Gia Virginia Chen De Niro olduğunu söylemişti.
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Tiffany Chen, ilk kez açıklamalarda bulunarak doğum sonrasında meydana gelen komplikasyonlarından bahsetti.
Tiffany Chen, doğumdan sonra tüm yüz fonksiyonlarını kaybettiğini söyledi. Chen, yüzünde tuhaf bir his olduğunu ve dilinin garipleştiğini belirtti.
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"SANKİ YÜZÜM ERİYORDU"
Tiffany Chen, "Eve döndüğümde her şey kendi üstüne çökmeye başlamıştı, sanki yüzüm eriyordu" diye konuştu.
Yaklaşık bir hafta sonra, Chen yemek yerken ağzını hareket ettirememiş ve kelimelerini gevelemeye başlamış. Tiffany Chen, doktorunu aradığında yüzde felce yol açan nörolojik bir rahatsızlık olan Bell paralizisi geçirdiğini öğrendiğini söyledi.
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'Akut periferik yüz felci' diye de bilinen rahatsızlık, yüzün aniden orantısız veya sarkık görünmesine ve iki gün içinde kötüleşmesine neden olabiliyor.