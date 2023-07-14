Robert De Niro'nun sevgilisi Tiffany Chen: Doğumdan sonra yüz felci geçirdim

"SANKİ YÜZÜM ERİYORDU"

Tiffany Chen, "Eve döndüğümde her şey kendi üstüne çökmeye başlamıştı, sanki yüzüm eriyordu" diye konuştu.

Yaklaşık bir hafta sonra, Chen yemek yerken ağzını hareket ettirememiş ve kelimelerini gevelemeye başlamış. Tiffany Chen, doktorunu aradığında yüzde felce yol açan nörolojik bir rahatsızlık olan Bell paralizisi geçirdiğini öğrendiğini söyledi.