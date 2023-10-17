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        Haberler Dünyadan Robert De Niro: Destek oluyorum - Magazin haberleri

        Robert De Niro: Destek oluyorum

        Robert De Niro, geçtiğimiz aylarda yedinci kez baba olmuştu. En küçük çocuğunu büyütme konusunda ağır yükü kaldıramadığını ifade eden ünlü oyuncu, bu işi sevgilisi Tiffany Chen'e bıraktığını da itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 08:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 08:25
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        • 1

          Oscar ödüllü 79 yaşındaki Robert De Niro, geçtiğimiz aylarda dövüş sanatları eğitmenliği yapan sevgilisi Tiffany Chen ile anne-baba olmuştu. De Niro, yedinci çocuğunu kucağına almıştı. Şimdilerde 6 aylık olan en küçük çocuğuna 'Gia Virginia Chen De Niro' adını veren ünlü oyuncu, 'Guardian' konuştu.

        • 2

          "AĞIR YÜKÜ BEN KALDIRMIYORUM"

          Robert De Niro, Tiffany Chen’in küçük çocuklarına baktığını ve aynı zamanda bu konuda yardım aldıklarını da itiraf etti. Babalıktan hâlâ keyif aldığını belirten oyuncu, "Çocuk sahibi olmak işi hiç kolaylaşmıyor. Neyse ne... Önemli değil. Ağır yükü ben kaldırmıyorum ama oradayım. Kız arkadaşıma destek oluyorum. İşi o yapıyor ve yardım da alıyoruz ki bu çok önemli" dedi.

        • 3

          "BU BENİ DURDURAMAYACAK"

          Geleceğe dair umutlarının hayatta kalmak olduğunu dile getiren De Niro, "Tabii ki benim yaşımda ölümü düşünüyorsun. Bu beni durduramayacak ama bunun farkındayım" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ZAMAN AÇISINDAN YAPTIĞIM HER ŞEY ÖNEMLİ"

          Robert De Niro, sözlerine, "Zaman hakkında daha çok düşünüyorsun. Her yaz, her yeni sezonda, her şeyde şöyle diyorsunuz; 'Bu yazı çocuklarımla, ailemle birlikte olmak için kullanacağım.' Ne olacağını bilmiyorum. Böylece her şey daha önemli hâle geliyor. Zaman açısından yaptığım her şey önemlidir. İki yıl içinde yapmayı düşündüğüm her ne varsa, şimdi yapmayı düşünsem iyi olur..." şeklinde devam etti.

        • 5

          "TÜM FONKSİYONLARIMI KAYBETTİM"

          Öte yandan Tiffany Chen, daha önce ilk kez doğum sonrasında meydana gelen komplikasyonlarından bahsetmişti. Doğumdan sonra tüm yüz fonksiyonlarını kaybettiğini söyleyen Chen, yüzünde tuhaf bir his olduğunu ve dilinin garipleştiğini belirtmişti.

        • 6

          "SANKİ YÜZÜM ERİYORDU"

          Tiffany Chen, "Eve döndüğümde her şey kendi üstüne çökmeye başlamıştı, sanki yüzüm eriyordu" diye konuşmuştu. Chen, yemek yerken ağzını hareket ettiremediğini ve kelimeleri gevelemeye başladığını açıklamıştı.

        • 7

          Konuyla ilgili sözlerini sürdüren Tiffany Chen, doktorunu aradığında yüzde felce yol açan nörolojik bir rahatsızlık olan Bell paralizisi geçirdiğini öğrendiğini söylemişti.

        • 8

          'Akut periferik yüz felci' diye de bilinen rahatsızlık, yüzün aniden orantısız veya sarkık görünmesine ve iki gün içinde kötüleşmesine neden olabiliyor.

          Fotoğraflar: AA, AP, Backgrid USA, Splash News

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