Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Bodrum'da müzikseverlerle buluştu. Robbie Williams, Sahnede yaptığı konuşmada, "32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim" ifadesini kullanarak, 'Let Me Entertain You' ile konsere başladı.

Robbie Williams, yaklaşık bir buçuk saatlik konser boyunca şarkı aralarında izleyicilerle sohbet etti.