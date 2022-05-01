Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe'yi 7-1 yendi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada 7. dakikada Makana Baku'nun golüyle 1-0 üstünlük kuran Göztepe karşısında Çaykur Rizespor, Kahraman Demirtaş'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Çaykır Rizespor, 19. dakikada Papiss Cisse ve 34. dakikada Gedson Fernandes'in golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda Gedson Fernandes'in golüyle skoru 4-1'e getiren Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı, Pohjanpalo ve Mendes'in golleriyle müsabakadan 7-1 galip ayrıldı.
ÇAYKUR RİZESPOR'UN LİGDE KALMA ŞANSI
Bu galibiyetle puanını 33'e çıkaran Çaykur Rizespor çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü. Karadeniz temsilcisinin ligde kalabilmesi için son haftadaki Gaziantep FK müsabakasını 2 farklı olmak üzere kalan tüm maçlarını kazanması, Gaziantep FK'nin tüm müsabakalarını kaybetmesi, Altay'ın da en az 1 müsabakada puan kaybı yaşaması gerekiyor.
Çaykur Rizespor geçen haftaki 6-0 Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Göztepe karşısında 6 farklı galibiyete imza attı.
Karadeniz ekibinde oyuna sonradan dahil olan ve takımının son golüne imza atan Joel Julius İlmari Pohjanpalo, bu sezon 15. golünü atarak gol krallığında ilk sırada yer alan Atakaş Hataysporlu Aoyub El Kaabi ve Kasımpaşalı Umut Dilan Bozok'u yakaladı.
GÖZTEPE'DE FUTBOLCULARA TEPKİ
Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Göztepe'de taraftarlar maçın başından itibaren Halil Akbunar ve Yalçın Kayan'a top geldiğinde tepki gösterdi. Ligde 28 puanla 19. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.
Göztepe'nin bu sezon 3. teknik direktörü olarak görev yapan Stjepan Tomas'la yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin başında Serdar Sabuncu ve Birtan Güner yer aldı.
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