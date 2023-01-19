"RÜZGAR, DEPREM, KAR YÜKÜ ANALİZLERİNİN HEPSİ YAPILMIŞ"
Eksilmez, çalışmanın yaklaşık bir yıl sürdüğünü ifade ederek, şöyle dedi:
"Bilecik ve Ankara'da çalışma yürüttük. Yaptığımız testler sonucu bazı sistemleri geliştirdik. Sistemin üzerindeki yapı 45 ton, mekanizma 70 tonu taşıyabilecek kapasitede. Rüzgar, deprem, kar yükü gibi analizlerinin hepsi yapılmış. İçerideki insan yoğunluğu, aynı anda sağa sola gitme, bütün testleri yapılmış. TSE, İSO belgelerini aldık. Patent aşaması da bir ay içerisinde sonuçlanacak."