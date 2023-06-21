Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Rizeli doğa fotoğrafçısı 2 bin 850 rakımlı buzla kaplı gölde yüzdü

Rizeli doğa fotoğrafçısı Hasan Önder, bölgenin tanıtımı için Kaçkar Dağları'nın eteğindeki 2 bin 850 rakımlı Avusor Gölü'nde yüzdü

Giriş: 21.06.2023 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
Rizeli doğa fotoğrafçısı 2 bin 850 rakımlı buzla kaplı gölde yüzdü
AA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası'na çıkan Hasan Önder, iki arkadaşıyla yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından Avusor Gölü'ne ulaştı.

AA'nın haberine göre Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bulunan ve tamamına yakını buzla kaplı göle giren Önder, yaklaşık 5 dakika yüzdü.

Önder, gazetecilere, Kaçkar Dağları eteklerinde haziranda sıra dışı faaliyet yaptıklarını söyledi.

Kaçkarlar'ın eteklerinde onlarca buzul gölü olduğunu belirten Önder, "Bu yükseltideki buzul göllerinde yüzmenin hazzı başka. O masmavi buzların arasında yüzmek tarif edilemez bir haz ve duygu. Adrenalin yaşatıyor" dedi.

Önder, bölgede ocak ayında 'Kış Yüzme Şenliği' adı altında etkinlik yaptıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bölgenin tanınırlığına katkıda bulunmak ve en önemlisi bölge turizmini çeşitlendirmek için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Sıra dışı aktivitelerin çok fazla ilgi çektiğini biliyoruz.

Bu nedenle yazın buzul göllerinde yüzmenin keyfini yaşamak isteyen dostlarımıza davet niteliğinde bir etkinlik yaptık.

Özellikle Rize doğa sporlarının merkezi konumunda ve turizmin her çeşidini yapma şansını sunuyor. Aynı gün denizde yüzer, Fırtına'da rafting, Kaçkarlar'ın eteklerinde kayak yapabilirsiniz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
CHP İl Başkanları Toplantısı başladı
CHP İl Başkanları Toplantısı başladı
Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
Didim'de orman kamp alanında ölü bulundu
Didim'de orman kamp alanında ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.