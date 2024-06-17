Rize'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Rize'nin İkizdere ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Giriş: 17.06.2024 - 22:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 22:27
Ç.T. idaresindeki kamyonet, İyidere İkizdere Yolu 1. kilometresinde karşı yönden gelen M.E.İ. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Servis ekipleri ile İkizdere Arama Kurtarma ekibi (İDAK) sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 2 kişi Rize'deki hastanelere sevk edildi.
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