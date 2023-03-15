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Rize'de iki arkadaşın trafik cezası tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Rize'de iki arkadaş arasında trafik cezası nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Eray Karadeniz, tartıştığı S.K. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

Giriş: 15.03.2023 - 02:40 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de iki arkadaşın trafik cezası tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü
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DHA

Rize'nin Pazar ilçesinde Eray Karadeniz (35), trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşı S.K. (36) tarafından sokakta tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçenin Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan ilçeye gelen ve arkadaşı S.K'ya ait otomobille dolaşan Eray Karadeniz'e polis tarafından trafik cezası kesildi.

TABANCAYLA 3 EL ATEŞ ETTİ

S.K. (36)
S.K. (36)

Cezayı öğrenen S.K, sokak ortasında Eray Karadeniz ile tartışmaya başladı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada S.K, belinden çıkardığı tabanca ile Karadeniz'e 3 el ateş edip, kaçtı. Kanlar içinde yığılan Karadeniz ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Eray Karadeniz (35)
Eray Karadeniz (35)

DHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak ameliyata alınan Karadeniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine yeniden gelerek polise teslim olan S.K. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, olay sonrası sokakta yaşananlar da çevredeki bina sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; kapısı açık aracın önünde vurulan Eray Karadeniz'in kanlar içerisinde yattığı, çevredeki bir kadının da yaşananlara bağırarak tepki gösterdiği, şüpheli S.K.'nın ise elindeki tabancayla olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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