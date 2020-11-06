Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin ilçesinde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

İHA'nın haberine göre, İlçe özel idaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı.