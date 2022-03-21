RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ? (22 MART)

Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildiği bildirilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

22 Mart Salı günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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