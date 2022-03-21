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Rize, Artvin ve Ordu okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 22 Mart Rize, Artvin ve Ordu okullar tatil oldu mu?

Artvin, Ordu ve Rize'de okullar tatil mi? 22 Mart Artvin ve Rize'de kar tatili olacak mı?

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. 21 Mart için Artvin, Ordu ve Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir günlük ara verilmişti. Öğrenciler Artvin, Ordu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Artvin, Ordu ve Rize'de okulların durumu...

21.03.2022 - 16:07 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Karadeniz'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken Artvin, Ordu ve Rize'de okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Artvin, Ordu ve Rize'de 21 Mart Pazartesi günü için okullara kar tatili verilmesinin ardından 22 Mart Artvin, Ordu ve Rize'de okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Artvin,Ordu ve Rize'de okullar tatil mi? İşte 22 Mart Artvin, Ordu ve Rize'de okulların durumu...

  • RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ? (22 MART)

    Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildiği bildirilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

    22 Mart Salı günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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  • ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? (22 MART)

    Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmişti. Yapılan açıklamada, 21 Mart Pazartesi günü olmak üzere Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

    22 Mart Salı günü için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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  • ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? (22 MART)

    Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildiği bildirilmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 21 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    22 Mart Salı günü için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gün içerisinde Kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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