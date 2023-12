Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama: "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

MKE Ankaragücü'yle deplasmanda berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay müsabakanın ardından flaş açıklamalar yaptı. Çalımbay'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Ben takımı ilk gördüm, hepsi karamsar, hepsi düşünceli. Maalesef söylüyorum, insanlar bazen ters anlıyorlar, çok sakat vardı. Burası zaten problem. Yeni yönetim geldi, 5 kişiyi kadro dışı bıraktı. Kadro dışı bırakılan oyuncuların kariyerine bakın, mükemmel oyuncular. O oyuncular her şeyleriyle hazır olsalar, oynasalar, bu maçlar böyle olmaz. Böyle bir kopukluk oldu. Kadro dışı bırakmalar her kulüpte olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekiyor. Bu da bozuyor tabii ki takımı. Kadro dışı kalanlar iyi oyuncular ama beklentileri karşılayamayan oyuncular. Bir tane şey var, çıkış yaşanmak isteniyorsa. Kesinlikle bazı yerlere oyuncular alınmalı. Onlar alınırsa her şey düzelir."